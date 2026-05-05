Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Euro STOXX 50-Kursverlauf
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05.05.2026 09:28:57
Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester
Der Euro STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,42 Prozent auf 5 787,71 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,914 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,091 Prozent leichter bei 5 758,38 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 763,61 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 787,74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 758,38 Einheiten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5 692,86 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, bei 5 925,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 283,05 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,07 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 199,78 Punkte. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 2,86 Prozent auf 65,88 EUR), Rheinmetall (+ 1,24 Prozent auf 1 405,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,00 Prozent auf 27,28 EUR), Siemens Energy (+ 0,98 Prozent auf 178,54 EUR) und Infineon (+ 0,79 Prozent auf 57,26 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,13 Prozent auf 46,18 EUR), Deutsche Börse (-0,69 Prozent auf 259,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,45 Prozent auf 47,71 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,31 Prozent auf 506,80 EUR) und Airbus SE (-0,28 Prozent auf 175,46 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne
Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 324 972 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 471,135 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,24 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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