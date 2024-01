Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel letztendlich um 1,08 Prozent fester bei 4 450,53 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,864 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,329 Prozent auf 4 417,56 Punkte an der Kurstafel, nach 4 403,08 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 4 455,47 Punkte, das Tagestief hingegen 4 408,42 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,746 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 18.12.2023, bei 4 521,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.10.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 105,86 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 174,34 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 1,38 Prozent zurück. Bei 4 568,80 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 4,81 Prozent auf 34,10 EUR), SAP SE (+ 1,68 Prozent auf 147,26 EUR), UniCredit (+ 1,62 Prozent auf 26,31 EUR), Siemens (+ 1,18 Prozent auf 160,82 EUR) und BASF (+ 1,16 Prozent auf 43,66 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Bayer (-2,06 Prozent auf 32,52 EUR), Eni (-0,55 Prozent auf 14,58 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,52 Prozent auf 108,12 EUR), adidas (-0,34 Prozent auf 164,96 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,03 Prozent auf 188,50 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6 886 367 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 332,757 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Stellantis-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at