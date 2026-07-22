Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen

So bewegte sich der Euro STOXX 50 am Mittwoch zum Handelsschluss.

Am Mittwoch notierte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,53 Prozent höher bei 6 319,10 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,351 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,232 Prozent schwächer bei 6 271,06 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 285,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6 326,99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 252,71 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,53 Prozent. Vor einem Monat, am 22.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 311,32 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 22.04.2026, den Stand von 5 906,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 290,48 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 8,01 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 431,42 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Airbus SE (+ 7,07 Prozent auf 208,30 EUR), Infineon (+ 3,35 Prozent auf 69,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,06 Prozent auf 27,23 EUR), Eni (+ 2,03 Prozent auf 22,36 EUR) und Enel (+ 1,64 Prozent auf 10,05 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Siemens Energy (-3,68 Prozent auf 152,32 EUR), SAP SE (-3,21 Prozent auf 132,04 EUR), Bayer (-1,36 Prozent auf 46,97 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,12 Prozent auf 44,85 EUR) und adidas (-0,08 Prozent auf 179,25 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 6 335 476 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 586,144 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 3,88 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at