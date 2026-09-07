Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain

Der Euro STOXX 50 bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Um 09:11 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,05 Prozent fester bei 6 396,30 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,442 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,125 Prozent schwächer bei 6 384,94 Punkten in den Montagshandel, nach 6 392,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 6 402,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 384,94 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 07.08.2026, einen Wert von 6 523,86 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 6 062,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Wert von 5 318,15 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,33 Prozent. Bei 6 577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 2,74 Prozent auf 58,42 EUR), Siemens Energy (+ 2,13 Prozent auf 149,64 EUR), Rheinmetall (+ 1,82 Prozent auf 1 052,80 EUR), Eni (+ 1,43 Prozent auf 23,33 EUR) und Enel (+ 0,11 Prozent auf 9,08 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-1,42 Prozent auf 183,04 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,18 Prozent auf 521,40 EUR), Allianz (-0,67 Prozent auf 447,60 EUR), Deutsche Telekom (-0,63 Prozent auf 28,22 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,57 Prozent auf 80,84 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 236 350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 565,562 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,69 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at