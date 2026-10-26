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Kursentwicklung im Fokus 26.10.2026 09:28:24

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain

Machte sich der Euro STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Der Euro STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,05 Prozent auf 6 071,05 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,241 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,111 Prozent tiefer bei 6 061,50 Punkten in den Handel, nach 6 068,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 075,16 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 061,50 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Stand von 6 302,82 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 280,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 674,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 3,77 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 2,57 Prozent auf 45,11 EUR), UniCredit (+ 1,96 Prozent auf 72,19 EUR), Siemens Energy (+ 1,50 Prozent auf 120,46 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,10 Prozent auf 41,19 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,09 Prozent auf 28,23 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil BASF (-1,01 Prozent auf 51,92 EUR), SAP SE (-0,70 Prozent auf 212,90 EUR), Deutsche Telekom (-0,67 Prozent auf 25,18 EUR), Infineon (-0,63 Prozent auf 48,37 EUR) und Rheinmetall (-0,47 Prozent auf 1 014,20 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 263 357 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 542,360 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

2026 hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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BASF 51,81 -0,73% BASF
Bayer 45,25 3,12% Bayer
BNP Paribas S.A. 85,19 1,84% BNP Paribas S.A.
Deutsche Bank AG 28,35 1,74% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 25,01 -1,11% Deutsche Telekom AG
Infineon AG 49,34 1,90% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,93 1,26% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,59 2,14% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,49 1,61% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 029,60 1,72% Rheinmetall AG
SAP SE 215,65 1,77% SAP SE
Siemens Energy AG 121,60 3,24% Siemens Energy AG
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