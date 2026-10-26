SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Kursentwicklung im Fokus
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26.10.2026 09:28:24
Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain
Der Euro STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,05 Prozent auf 6 071,05 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,241 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,111 Prozent tiefer bei 6 061,50 Punkten in den Handel, nach 6 068,22 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 075,16 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 061,50 Zählern.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Stand von 6 302,82 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 280,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 674,50 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 3,77 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 2,57 Prozent auf 45,11 EUR), UniCredit (+ 1,96 Prozent auf 72,19 EUR), Siemens Energy (+ 1,50 Prozent auf 120,46 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,10 Prozent auf 41,19 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,09 Prozent auf 28,23 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil BASF (-1,01 Prozent auf 51,92 EUR), SAP SE (-0,70 Prozent auf 212,90 EUR), Deutsche Telekom (-0,67 Prozent auf 25,18 EUR), Infineon (-0,63 Prozent auf 48,37 EUR) und Rheinmetall (-0,47 Prozent auf 1 014,20 EUR).
Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 263 357 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 542,360 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel
2026 hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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