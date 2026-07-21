Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Euro STOXX 50-Kursentwicklung
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21.07.2026 12:26:35
Optimismus in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50
Am Dienstag gewinnt der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,73 Prozent auf 6 272,77 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,359 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,043 Prozent fester bei 6 230,08 Punkten, nach 6 227,40 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6 230,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 275,93 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, mit 6 293,13 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 930,25 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 342,98 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,22 Prozent. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 431,42 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2,95 Prozent auf 157,14 EUR), Infineon (+ 2,63 Prozent auf 65,68 EUR), Airbus SE (+ 1,70 Prozent auf 194,96 EUR), Rheinmetall (+ 1,67 Prozent auf 1 006,80 EUR) und UniCredit (+ 1,27 Prozent auf 81,86 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,97 Prozent auf 506,40 EUR), SAP SE (-1,14 Prozent auf 136,68 EUR), Deutsche Börse (-1,14 Prozent auf 252,30 EUR), Deutsche Telekom (-0,81 Prozent auf 26,87 EUR) und BMW (-0,51 Prozent auf 58,04 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 210 125 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 592,387 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,69 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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