Optimismus in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50

Der Euro STOXX 50 gewinnt am zweiten Tag der Woche an Fahrt.

Am Dienstag gewinnt der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,73 Prozent auf 6 272,77 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,359 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,043 Prozent fester bei 6 230,08 Punkten, nach 6 227,40 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6 230,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 275,93 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, mit 6 293,13 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 930,25 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 342,98 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,22 Prozent. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 431,42 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2,95 Prozent auf 157,14 EUR), Infineon (+ 2,63 Prozent auf 65,68 EUR), Airbus SE (+ 1,70 Prozent auf 194,96 EUR), Rheinmetall (+ 1,67 Prozent auf 1 006,80 EUR) und UniCredit (+ 1,27 Prozent auf 81,86 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,97 Prozent auf 506,40 EUR), SAP SE (-1,14 Prozent auf 136,68 EUR), Deutsche Börse (-1,14 Prozent auf 252,30 EUR), Deutsche Telekom (-0,81 Prozent auf 26,87 EUR) und BMW (-0,51 Prozent auf 58,04 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 210 125 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 592,387 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,69 Prozent.

Redaktion finanzen.at