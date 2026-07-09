Optimismus in Europa: mittags Gewinne im STOXX 50

Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,04 Prozent stärker bei 5 351,54 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,348 Prozent auf 5 368,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5 349,52 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 385,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5 340,10 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 2,19 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 09.06.2026, mit 5 156,13 Punkten bewertet. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 09.04.2026, einen Stand von 5 095,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 548,88 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,96 Prozent aufwärts. Bei 5 489,89 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,70 Prozent auf 84,58 CHF), Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 155,02 EUR), Siemens (+ 2,03 Prozent auf 270,95 EUR), UniCredit (+ 1,91 Prozent auf 81,58 EUR) und Rio Tinto (+ 1,91 Prozent auf 66,14 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen AstraZeneca (-9,81 Prozent auf 128,44 GBP), Rheinmetall (-3,91 Prozent auf 1 017,40 EUR), BAT (-2,21 Prozent auf 45,09 GBP), Unilever (-1,67 Prozent auf 45,62 GBP) und BP (-1,59 Prozent auf 4,84 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 5 198 068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 581,904 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BP-Aktie verzeichnet mit 7,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at