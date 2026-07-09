Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Index-Performance im Fokus
|
09.07.2026 12:26:58
Optimismus in Europa: mittags Gewinne im STOXX 50
Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,04 Prozent stärker bei 5 351,54 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,348 Prozent auf 5 368,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5 349,52 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 385,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5 340,10 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 2,19 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 09.06.2026, mit 5 156,13 Punkten bewertet. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 09.04.2026, einen Stand von 5 095,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 548,88 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,96 Prozent aufwärts. Bei 5 489,89 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,70 Prozent auf 84,58 CHF), Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 155,02 EUR), Siemens (+ 2,03 Prozent auf 270,95 EUR), UniCredit (+ 1,91 Prozent auf 81,58 EUR) und Rio Tinto (+ 1,91 Prozent auf 66,14 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen AstraZeneca (-9,81 Prozent auf 128,44 GBP), Rheinmetall (-3,91 Prozent auf 1 017,40 EUR), BAT (-2,21 Prozent auf 45,09 GBP), Unilever (-1,67 Prozent auf 45,62 GBP) und BP (-1,59 Prozent auf 4,84 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 5 198 068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 581,904 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus
Die BP-Aktie verzeichnet mit 7,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
09.07.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
09.07.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
09.07.26
|Optimismus in Europa: mittags Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
09.07.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
08.07.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.07.26