Shell Aktie

Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50-Marktbericht 06.05.2026 15:58:57

Optimismus in Europa: nachmittags Pluszeichen im STOXX 50

Optimismus in Europa: nachmittags Pluszeichen im STOXX 50

Am Mittwochnachmittag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Am Mittwoch geht es im STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 2,36 Prozent auf 5 168,33 Punkte aufwärts. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,291 Prozent auf 5 063,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5 048,97 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 063,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5 201,72 Einheiten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 1,89 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der STOXX 50 auf 4 967,21 Punkte taxiert. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.02.2026, bei 5 130,92 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 06.05.2025, bei 4 468,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,26 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rolls-Royce (+ 6,67 Prozent auf 12,82 GBP), Airbus SE (+ 6,55 Prozent auf 189,44 EUR), HSBC (+ 5,89 Prozent auf 13,55 GBP), Richemont (+ 5,86 Prozent auf 155,30 CHF) und UniCredit (+ 4,97 Prozent auf 70,96 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil BP (-3,53 Prozent auf 5,52 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,75 Prozent auf 32,22 GBP), Rheinmetall (-1,66 Prozent auf 1 411,60 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,55 Prozent auf 94,30 GBP) und SAP SE (-0,89 Prozent auf 148,46 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die Rolls-Royce-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 25 486 276 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 457,645 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,66 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,45 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

mehr Nachrichten

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

mehr Analysen
01.05.26 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
24.04.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
24.04.26 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
24.04.26 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
24.04.26 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 182,20 -2,92% Airbus SE
ASML NV 1 288,00 -1,44% ASML NV
BNP Paribas S.A. 92,01 -1,27% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,20 -1,99% BP plc (British Petrol)
GSK PLC Registered Shs 21,49 0,33% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 15,13 -2,24% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,88 -1,71% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 107,40 -0,88% London Stock Exchange (LSE)
Rheinmetall AG 1 348,00 -5,66% Rheinmetall AG
Richemont 171,25 0,97% Richemont
Rolls-Royce Plc 14,26 -3,88% Rolls-Royce Plc
SAP SE 149,40 1,00% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 35,96 -2,72% Shell (ex Royal Dutch Shell)
UniCredit S.p.A. 70,34 -1,44% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 113,99 -1,15%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen