Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
STOXX 50-Marktbericht
06.05.2026 15:58:57
Optimismus in Europa: nachmittags Pluszeichen im STOXX 50
Am Mittwoch geht es im STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 2,36 Prozent auf 5 168,33 Punkte aufwärts. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,291 Prozent auf 5 063,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5 048,97 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 063,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5 201,72 Einheiten.
STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 1,89 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der STOXX 50 auf 4 967,21 Punkte taxiert. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.02.2026, bei 5 130,92 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 06.05.2025, bei 4 468,33 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,26 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rolls-Royce (+ 6,67 Prozent auf 12,82 GBP), Airbus SE (+ 6,55 Prozent auf 189,44 EUR), HSBC (+ 5,89 Prozent auf 13,55 GBP), Richemont (+ 5,86 Prozent auf 155,30 CHF) und UniCredit (+ 4,97 Prozent auf 70,96 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil BP (-3,53 Prozent auf 5,52 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,75 Prozent auf 32,22 GBP), Rheinmetall (-1,66 Prozent auf 1 411,60 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,55 Prozent auf 94,30 GBP) und SAP SE (-0,89 Prozent auf 148,46 EUR).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 sticht die Rolls-Royce-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 25 486 276 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 457,645 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,66 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,45 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|01.05.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|24.04.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
