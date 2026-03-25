Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|STOXX 50-Kursentwicklung
|
25.03.2026 15:59:05
Optimismus in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags
Um 15:41 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,33 Prozent aufwärts auf 4 906,57 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,403 Prozent fester bei 4 861,50 Punkten, nach 4 842,01 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 924,88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 4 861,50 Einheiten.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 3,22 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, lag der STOXX 50 bei 5 295,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 892,45 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 698,79 Punkten.
Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,02 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 4,92 Prozent auf 158,95 EUR), UBS (+ 3,31 Prozent auf 30,27 CHF), GSK (+ 3,11 Prozent auf 20,39 GBP), HSBC (+ 2,51 Prozent auf 12,11 GBP) und Rolls-Royce (+ 2,45 Prozent auf 11,94 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,92 Prozent auf 34,28 GBP), RELX (-0,57 Prozent auf 24,16 GBP), Deutsche Telekom (-0,55 Prozent auf 32,26 EUR), Unilever (-0,24 Prozent auf 45,17 GBP) und SAP SE (+ 0,11 Prozent auf 147,78 EUR).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 25 099 091 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 463,118 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,12 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SE
|
17:59
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
17:59
|Börse Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17:59
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
17:59
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17:59
|Freundlicher Handel: DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
15:59