Optimismus in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags

Um 15:41 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,33 Prozent aufwärts auf 4 906,57 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,403 Prozent fester bei 4 861,50 Punkten, nach 4 842,01 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 924,88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 4 861,50 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 3,22 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, lag der STOXX 50 bei 5 295,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 892,45 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 698,79 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,02 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 4,92 Prozent auf 158,95 EUR), UBS (+ 3,31 Prozent auf 30,27 CHF), GSK (+ 3,11 Prozent auf 20,39 GBP), HSBC (+ 2,51 Prozent auf 12,11 GBP) und Rolls-Royce (+ 2,45 Prozent auf 11,94 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,92 Prozent auf 34,28 GBP), RELX (-0,57 Prozent auf 24,16 GBP), Deutsche Telekom (-0,55 Prozent auf 32,26 EUR), Unilever (-0,24 Prozent auf 45,17 GBP) und SAP SE (+ 0,11 Prozent auf 147,78 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 25 099 091 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 463,118 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,12 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at