Optimismus in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,16 Prozent fester bei 5 378,54 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,033 Prozent fester bei 5 371,77 Punkten, nach 5 370,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 409,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 371,77 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 325,79 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 074,48 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 484,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 8,50 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 3,05 Prozent auf 157,30 EUR), Novartis (+ 1,95 Prozent auf 125,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,29 Prozent auf 80,30 CHF), BP (+ 1,15 Prozent auf 5,28 GBP) und Rio Tinto (+ 0,95 Prozent auf 66,91 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,79 Prozent auf 502,20 EUR), RELX (-2,34 Prozent auf 24,59 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,24 Prozent auf 86,46 GBP), Unilever (-1,46 Prozent auf 45,72 GBP) und Deutsche Telekom (-1,37 Prozent auf 26,72 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 7 702 048 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 592,387 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at