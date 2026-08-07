Optimismus in Europa: STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind

Am Freitag steht der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,72 Prozent im Plus bei 5 546,95 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,034 Prozent auf 5 509,13 Punkte an der Kurstafel, nach 5 507,27 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5 549,12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 509,13 Punkten lag.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,78 Prozent. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 5 421,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 113,99 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 467,40 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11,90 Prozent nach oben. Bei 5 549,12 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 3,64 Prozent auf 177,20 EUR), Roche (+ 2,50 Prozent auf 373,80 CHF), Siemens (+ 2,34 Prozent auf 279,50 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,31 Prozent auf 89,52 GBP) und GSK (+ 1,64 Prozent auf 19,68 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,56 Prozent auf 509,20 EUR), Deutsche Telekom (-0,99 Prozent auf 28,86 EUR), Enel (-0,61 Prozent auf 9,93 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,57 Prozent auf 32,96 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,56 Prozent auf 81,86 CHF).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 3 338 065 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 564,946 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,51 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at