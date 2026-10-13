Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Kursentwicklung
|
13.10.2026 12:27:11
Optimismus in Europa: STOXX 50 am Mittag mit positivem Vorzeichen
Um 12:10 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,51 Prozent auf 5 367,45 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,087 Prozent tiefer bei 5 335,37 Punkten, nach 5 340,04 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5 335,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 374,78 Punkten verzeichnete.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 5 332,59 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 370,26 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 719,93 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,28 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit AstraZeneca (+ 2,11 Prozent auf 122,80 GBP), Zurich Insurance (+ 1,87 Prozent auf 589,60 CHF), Roche (+ 1,81 Prozent auf 366,50 CHF), Deutsche Telekom (+ 1,80 Prozent auf 25,43 EUR) und Novartis (+ 1,58 Prozent auf 121,86 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Richemont (-0,90 Prozent auf 170,10 CHF), Siemens Energy (-0,84 Prozent auf 145,54 EUR), Rolls-Royce (-0,66 Prozent auf 13,86 GBP), Rio Tinto (-0,66 Prozent auf 70,97 GBP) und RELX (-0,35 Prozent auf 27,50 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 074 924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 617,285 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,41 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
13.10.26
|Börse Frankfurt: TecDAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.10.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
13.10.26
|Verluste in Frankfurt: DAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
13.10.26
|SpaceX, OpenAI, SK Hynix, Infineon, Telekom, LVMH - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
13.10.26
|SpaceX, OpenAI, SK Hynix, Infineon, Telekom, LVMH - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
13.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
13.10.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 fällt (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|07.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 528,00
|-3,02%
|AstraZeneca PLC
|139,35
|-1,80%
|BP plc (British Petrol)
|7,20
|3,30%
|Deutsche Telekom AG
|25,29
|1,65%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,23
|0,89%
|Novartis AG
|127,36
|-1,07%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|32,70
|0,25%
|Richemont
|183,70
|1,16%
|Rio Tinto plc
|83,24
|-1,97%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|386,43
|0,07%
|Rolls-Royce Plc
|16,02
|-2,79%
|Siemens Energy AG
|144,28
|-1,00%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|632,40
|2,40%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 315,67
|-0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.