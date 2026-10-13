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Kursentwicklung 13.10.2026 12:27:11

Optimismus in Europa: STOXX 50 am Mittag mit positivem Vorzeichen

Optimismus in Europa: STOXX 50 am Mittag mit positivem Vorzeichen

STOXX 50-Handel heute.

Um 12:10 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,51 Prozent auf 5 367,45 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,087 Prozent tiefer bei 5 335,37 Punkten, nach 5 340,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5 335,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 374,78 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 5 332,59 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 370,26 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 719,93 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,28 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit AstraZeneca (+ 2,11 Prozent auf 122,80 GBP), Zurich Insurance (+ 1,87 Prozent auf 589,60 CHF), Roche (+ 1,81 Prozent auf 366,50 CHF), Deutsche Telekom (+ 1,80 Prozent auf 25,43 EUR) und Novartis (+ 1,58 Prozent auf 121,86 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Richemont (-0,90 Prozent auf 170,10 CHF), Siemens Energy (-0,84 Prozent auf 145,54 EUR), Rolls-Royce (-0,66 Prozent auf 13,86 GBP), Rio Tinto (-0,66 Prozent auf 70,97 GBP) und RELX (-0,35 Prozent auf 27,50 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 074 924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 617,285 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,41 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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AstraZeneca PLC 139,35 -1,80% AstraZeneca PLC
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Deutsche Telekom AG 25,29 1,65% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,23 0,89% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 127,36 -1,07% Novartis AG
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 386,43 0,07% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Rolls-Royce Plc 16,02 -2,79% Rolls-Royce Plc
Siemens Energy AG 144,28 -1,00% Siemens Energy AG
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STOXX 50 5 315,67 -0,46%

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