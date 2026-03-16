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Index im Fokus 16.03.2026 12:27:00

Optimismus in Europa: STOXX 50 am Montagmittag in der Gewinnzone

Optimismus in Europa: STOXX 50 am Montagmittag in der Gewinnzone

Der STOXX 50 bewegt sich am ersten Tag der Woche kaum.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,12 Prozent höher bei 4 982,81 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,065 Prozent auf 4 979,89 Punkte an der Kurstafel, nach 4 976,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 4 994,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 951,99 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 16.02.2026, einen Stand von 5 154,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 820,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 635,25 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,517 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 863,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 1,57 Prozent auf 1 617,50 EUR), Zurich Insurance (+ 1,15 Prozent auf 544,40 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,14 Prozent auf 34,06 GBP), BAT (+ 1,04 Prozent auf 45,66 GBP) und Unilever (+ 1,00 Prozent auf 48,83 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-1,38 Prozent auf 136,20 CHF), RELX (-0,86 Prozent auf 25,48 GBP), UBS (-0,65 Prozent auf 29,10 CHF), Intesa Sanpaolo (-0,52 Prozent auf 5,12 EUR) und Siemens (-0,52 Prozent auf 219,20 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 9 932 258 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 454,639 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,42 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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