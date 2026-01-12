Enel Aktie

Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 12.01.2026 12:27:24

Optimismus in Europa: STOXX 50 am Montagmittag mit Kursplus

Optimismus in Europa: STOXX 50 am Montagmittag mit Kursplus

Kaum bewegt zeigt sich der STOXX 50 aktuell.

Am Montag klettert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,04 Prozent auf 5 087,17 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,061 Prozent auf 5 082,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5 085,28 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 069,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5 087,17 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 12.12.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 814,15 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 701,04 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 379,94 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 1,22 Prozent auf 257,30 EUR), BAT (+ 1,18 Prozent auf 41,08 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,92 Prozent auf 28,66 EUR), Rheinmetall (+ 0,89 Prozent auf 1 917,00 EUR) und Rio Tinto (+ 0,78 Prozent auf 60,53 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil National Grid (-0,88 Prozent auf 11,82 GBP), Enel (-0,65 Prozent auf 9,23 EUR), SAP SE (-0,59 Prozent auf 211,10 EUR), UBS (-0,50 Prozent auf 37,96 CHF) und Intesa Sanpaolo (-0,39 Prozent auf 5,90 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 203 126 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 419,229 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,22 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50
Alle STOXX 50-Werte im Überblick

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Enel S.p.A.

mehr Nachrichten