Optimismus in Europa: STOXX 50 am Montagmittag mit Kursplus

Kaum bewegt zeigt sich der STOXX 50 aktuell.

Am Montag klettert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,04 Prozent auf 5 087,17 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,061 Prozent auf 5 082,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5 085,28 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 069,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5 087,17 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 12.12.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 814,15 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 701,04 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 379,94 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 1,22 Prozent auf 257,30 EUR), BAT (+ 1,18 Prozent auf 41,08 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,92 Prozent auf 28,66 EUR), Rheinmetall (+ 0,89 Prozent auf 1 917,00 EUR) und Rio Tinto (+ 0,78 Prozent auf 60,53 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil National Grid (-0,88 Prozent auf 11,82 GBP), Enel (-0,65 Prozent auf 9,23 EUR), SAP SE (-0,59 Prozent auf 211,10 EUR), UBS (-0,50 Prozent auf 37,96 CHF) und Intesa Sanpaolo (-0,39 Prozent auf 5,90 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 203 126 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 419,229 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,22 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

