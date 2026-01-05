Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Kursentwicklung im Fokus
|
05.01.2026 12:26:57
Optimismus in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu
Um 12:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,44 Prozent fester bei 4 978,79 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,231 Prozent fester bei 4 968,61 Punkten in den Montagshandel, nach 4 957,17 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 4 985,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 968,14 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 05.12.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 815,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 758,13 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, einen Stand von 4 316,04 Punkten auf.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 7,24 Prozent auf 1 718,00 EUR), Rolls-Royce (+ 3,09 Prozent auf 12,34 GBP), UBS (+ 2,00 Prozent auf 37,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,62 Prozent auf 60,18 CHF) und Rio Tinto (+ 1,60 Prozent auf 60,82 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Zurich Insurance (-2,29 Prozent auf 588,00 CHF), Nestlé (-2,24 Prozent auf 76,98 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,30 Prozent auf 533,40 EUR), Deutsche Telekom (-1,15 Prozent auf 27,50 EUR) und Novartis (-1,15 Prozent auf 108,34 CHF).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 861 460 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 382,291 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,08 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten
|
05.01.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Verluste in Zürich: SMI gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
05.01.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
05.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
30.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
30.12.25