Optimismus in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu

Der STOXX 50 notiert am ersten Tag der Woche im Plus.

Um 12:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,44 Prozent fester bei 4 978,79 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,231 Prozent fester bei 4 968,61 Punkten in den Montagshandel, nach 4 957,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 4 985,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 968,14 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.12.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 815,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 758,13 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, einen Stand von 4 316,04 Punkten auf.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 7,24 Prozent auf 1 718,00 EUR), Rolls-Royce (+ 3,09 Prozent auf 12,34 GBP), UBS (+ 2,00 Prozent auf 37,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,62 Prozent auf 60,18 CHF) und Rio Tinto (+ 1,60 Prozent auf 60,82 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Zurich Insurance (-2,29 Prozent auf 588,00 CHF), Nestlé (-2,24 Prozent auf 76,98 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,30 Prozent auf 533,40 EUR), Deutsche Telekom (-1,15 Prozent auf 27,50 EUR) und Novartis (-1,15 Prozent auf 108,34 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 861 460 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 382,291 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,08 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at