Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,84 Prozent stärker bei 5 413,73 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,051 Prozent höher bei 5 371,18 Punkten, nach 5 368,46 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 427,84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 371,18 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 1,91 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 359,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wies der STOXX 50 5 412,07 Punkte auf. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 29.10.2025, mit 4 787,29 Punkten bewertet.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,21 Prozent zu. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,58 Prozent auf 1 048,20 EUR), UBS (+ 2,88 Prozent auf 39,71 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,81 Prozent auf 94,44 GBP), Novartis (+ 2,38 Prozent auf 132,30 CHF) und Airbus SE (+ 2,29 Prozent auf 196,40 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rio Tinto (-2,93 Prozent auf 62,06 GBP), SAP SE (-1,09 Prozent auf 208,90 EUR), GSK (-0,96 Prozent auf 18,14 GBP), Unilever (-0,43 Prozent auf 47,72 GBP) und Enel (-0,32 Prozent auf 9,30 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 21 408 970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 574,119 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

2026 präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,37 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at