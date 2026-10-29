GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|STOXX-Handel im Blick
|
29.10.2026 17:58:45
Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen
Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,84 Prozent stärker bei 5 413,73 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,051 Prozent höher bei 5 371,18 Punkten, nach 5 368,46 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 427,84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 371,18 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50
Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 1,91 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 359,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wies der STOXX 50 5 412,07 Punkte auf. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 29.10.2025, mit 4 787,29 Punkten bewertet.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,21 Prozent zu. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.
STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,58 Prozent auf 1 048,20 EUR), UBS (+ 2,88 Prozent auf 39,71 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,81 Prozent auf 94,44 GBP), Novartis (+ 2,38 Prozent auf 132,30 CHF) und Airbus SE (+ 2,29 Prozent auf 196,40 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rio Tinto (-2,93 Prozent auf 62,06 GBP), SAP SE (-1,09 Prozent auf 208,90 EUR), GSK (-0,96 Prozent auf 18,14 GBP), Unilever (-0,43 Prozent auf 47,72 GBP) und Enel (-0,32 Prozent auf 9,30 EUR) unter Druck.
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 21 408 970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 574,119 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder
2026 präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,37 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
30.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
30.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
29.10.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
29.10.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
29.10.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|30.10.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|28.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|29.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|191,48
|-2,37%
|ASML NV
|1 403,80
|-4,90%
|BP plc (British Petrol)
|7,51
|-0,08%
|Enel S.p.A.
|9,31
|0,34%
|GSK PLC Registered Shs
|22,11
|1,52%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,94
|-0,30%
|London Stock Exchange (LSE)
|113,10
|0,53%
|Novartis AG
|144,06
|-0,28%
|Rheinmetall AG
|1 030,40
|-2,24%
|Rio Tinto plc
|73,41
|-1,49%
|SAP SE
|210,50
|0,72%
|Siemens AG
|263,65
|-3,57%
|UBS
|42,68
|-0,72%
|Unilever PLC
|58,16
|1,32%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 392,17
|-0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.