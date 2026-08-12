GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|STOXX 50-Performance
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12.08.2026 09:28:49
Optimismus in Europa: STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone
Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,12 Prozent fester bei 5 554,88 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,015 Prozent tiefer bei 5 547,35 Punkten, nach 5 548,17 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 547,35 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 560,57 Einheiten.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 0,488 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, mit 5 374,81 Punkten bewertet. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 5 035,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 482,32 Punkten berechnet.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12,06 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,36 Prozent auf 163,88 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,45 Prozent auf 83,84 CHF), Rheinmetall (+ 1,03 Prozent auf 1 154,00 EUR), Rolls-Royce (+ 0,96 Prozent auf 15,48 GBP) und Siemens (+ 0,77 Prozent auf 282,40 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Richemont (-1,10 Prozent auf 197,80 CHF), RELX (-1,04 Prozent auf 25,81 GBP), GSK (-1,03 Prozent auf 18,77 GBP), Deutsche Telekom (-0,88 Prozent auf 28,31 EUR) und Roche (-0,68 Prozent auf 366,40 CHF) unter Druck.
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 498 013 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 583,446 Mrd. Euro.
STOXX 50-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,85 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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12.08.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|11.08.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|89,36
|0,20%
|ASML NV
|1 578,40
|0,46%
|BP plc (British Petrol)
|6,16
|-0,60%
|Deutsche Telekom AG
|28,22
|0,39%
|GSK PLC Registered Shs
|21,63
|-0,87%
|HSBC Holdings plc
|18,03
|0,36%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,88
|0,20%
|Prosus N.V.
|38,54
|-0,55%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|30,14
|0,33%
|Rheinmetall AG
|1 179,80
|0,72%
|Richemont
|207,40
|0,19%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|391,17
|0,18%
|Rolls-Royce Plc
|18,30
|0,00%
|Siemens AG
|282,80
|0,43%
|Siemens Energy AG
|164,28
|1,58%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 527,02
|-0,38%