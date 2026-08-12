GSK Aktie

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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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STOXX 50-Performance 12.08.2026 09:28:49

Optimismus in Europa: STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone

Optimismus in Europa: STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone

Der STOXX 50 bleibt auch am Mittwochmorgen in der Gewinnzone.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,12 Prozent fester bei 5 554,88 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,015 Prozent tiefer bei 5 547,35 Punkten, nach 5 548,17 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 547,35 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 560,57 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 0,488 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, mit 5 374,81 Punkten bewertet. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 5 035,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 482,32 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12,06 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,36 Prozent auf 163,88 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,45 Prozent auf 83,84 CHF), Rheinmetall (+ 1,03 Prozent auf 1 154,00 EUR), Rolls-Royce (+ 0,96 Prozent auf 15,48 GBP) und Siemens (+ 0,77 Prozent auf 282,40 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Richemont (-1,10 Prozent auf 197,80 CHF), RELX (-1,04 Prozent auf 25,81 GBP), GSK (-1,03 Prozent auf 18,77 GBP), Deutsche Telekom (-0,88 Prozent auf 28,31 EUR) und Roche (-0,68 Prozent auf 366,40 CHF) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 498 013 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 583,446 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,85 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 89,36 0,20% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 578,40 0,46% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,16 -0,60% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 28,22 0,39% Deutsche Telekom AG
GSK PLC Registered Shs 21,63 -0,87% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 18,03 0,36% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,88 0,20% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Prosus N.V. 38,54 -0,55% Prosus N.V.
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 30,14 0,33% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 179,80 0,72% Rheinmetall AG
Richemont 207,40 0,19% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 391,17 0,18% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Rolls-Royce Plc 18,30 0,00% Rolls-Royce Plc
Siemens AG 282,80 0,43% Siemens AG
Siemens Energy AG 164,28 1,58% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 527,02 -0,38%

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