Optimismus in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen

Um 09:13 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,08 Prozent stärker bei 3 826,19 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,009 Prozent tiefer bei 3 822,74 Punkten, nach 3 823,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 3 830,90 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 821,85 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 947,22 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bei 3 997,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, einen Stand von 3 414,27 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 3,81 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell UBS (+ 0,71 Prozent auf 21,26 CHF), Roche (+ 0,50 Prozent auf 240,20 CHF), Zurich Insurance (+ 0,34 Prozent auf 418,60 CHF), Enel (+ 0,26 Prozent auf 5,66 EUR) und Richemont (+ 0,14 Prozent auf 105,10 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Nestlé (-0,77 Prozent auf 97,72 CHF), Novartis (-0,26 Prozent auf 84,58 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,10 Prozent auf 29,57 CHF), Richemont (+ 0,14 Prozent auf 105,10 CHF) und Enel (+ 0,26 Prozent auf 5,66 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 139 148 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 406,125 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,88 Prozent an der Spitze im Index.

