Optimismus in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen

Der STOXX 50 knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.

Am Mittwoch tendiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,21 Prozent stärker bei 5 359,38 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,283 Prozent stärker bei 5 363,06 Punkten, nach 5 347,95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 368,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 356,14 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der STOXX 50 bereits um 0,599 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 365,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 408,52 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 21.10.2025, den Stand von 4 792,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8,11 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Intesa Sanpaolo (+ 2,07 Prozent auf 6,00 EUR), BP (+ 2,05 Prozent auf 6,18 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,16 Prozent auf 71,78 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,81 Prozent auf 39,32 GBP) und Siemens Energy (+ 0,66 Prozent auf 131,18 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Unilever (-1,17 Prozent auf 48,46 GBP), Rheinmetall (-1,12 Prozent auf 1 042,20 EUR), Barclays (-1,11 Prozent auf 4,14 GBP), Roche (-0,69 Prozent auf 387,20 CHF) und RELX (-0,68 Prozent auf 29,08 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 995 869 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 576,585 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Die BP-Aktie hat mit 5,96 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 7,40 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at