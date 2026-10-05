Optimismus in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus

Aktuell halten sich die Anleger in Europa zurück.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,15 Prozent höher bei 5 306,42 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,457 Prozent auf 5 322,57 Punkte an der Kurstafel, nach 5 298,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 296,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 332,68 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 5 431,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 479,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 4 758,13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,05 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 1,56 Prozent auf 82,16 GBP), Novartis (+ 1,08 Prozent auf 117,60 CHF), Roche (+ 0,95 Prozent auf 349,00 CHF), SAP SE (+ 0,94 Prozent auf 185,64 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,91 Prozent auf 36,29 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-1,35 Prozent auf 143,46 EUR), Siemens (-1,27 Prozent auf 272,60 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,15 Prozent auf 80,96 CHF), Enel (-0,67 Prozent auf 8,75 EUR) und Airbus SE (-0,29 Prozent auf 188,82 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 838 377 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 637,096 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,32 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at