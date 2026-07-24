ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|STOXX 50 im Blick
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24.07.2026 15:58:49
Optimismus in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus
Um 15:41 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,72 Prozent fester bei 5 415,94 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,109 Prozent auf 5 371,46 Punkte an der Kurstafel, nach 5 377,33 Punkten am Vortag.
Bei 5 363,95 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 419,39 Punkten den höchsten Stand markierte.
STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,653 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 334,13 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 056,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 528,68 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,25 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 7,50 Prozent auf 137,94 EUR), RELX (+ 3,06 Prozent auf 25,26 GBP), Nestlé (+ 2,52 Prozent auf 81,29 CHF), Intesa Sanpaolo (+ 2,07 Prozent auf 6,42 EUR) und Rolls-Royce (+ 1,90 Prozent auf 13,85 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen BP (-0,99 Prozent auf 5,50 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,97 Prozent auf 33,12 GBP), Airbus SE (-0,15 Prozent auf 204,00 EUR), UBS (-0,05 Prozent auf 42,22 CHF) und Rio Tinto (-0,01 Prozent auf 68,55 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 8 705 522 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 612,660 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf
In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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