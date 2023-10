Optimismus in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Der STOXX 50 gewinnt am Nachmittag an Fahrt.

Um 15:42 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,33 Prozent auf 3 962,74 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,205 Prozent fester bei 3 957,97 Punkten, nach 3 949,89 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 3 973,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 3 942,66 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,89 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 11.09.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 966,19 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 882,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 348,26 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2023 bereits um 7,52 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 658,90 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Enel (+ 1,54 Prozent auf 5,79 EUR), Nestlé (+ 1,20 Prozent auf 104,54 CHF), UBS (+ 1,07 Prozent auf 22,70 CHF), Siemens (+ 0,91 Prozent auf 138,06 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,83 Prozent auf 20,65 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Richemont (-3,69 Prozent auf 109,70 CHF), AstraZeneca (-0,80 Prozent auf 108,90 GBP), Glencore (-0,73 Prozent auf 4,63 GBP), Unilever (-0,22 Prozent auf 39,45 GBP) und GSK (-0,05 Prozent auf 15,21 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 9 907 995 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 383,821 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert mit 4,96 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Glencore-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

