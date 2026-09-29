Optimismus in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Um 09:12 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,44 Prozent auf 5 381,23 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,018 Prozent höher bei 5 358,87 Punkten, nach 5 357,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5 358,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 387,08 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Stand von 5 476,04 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 360,10 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 609,71 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,55 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit AstraZeneca (+ 1,83 Prozent auf 127,20 GBP), Rio Tinto (+ 1,49 Prozent auf 71,64 GBP), GSK (+ 1,45 Prozent auf 18,87 GBP), Richemont (+ 1,39 Prozent auf 174,65 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,38 Prozent auf 80,88 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen National Grid (-1,77 Prozent auf 11,08 GBP), Rheinmetall (-1,12 Prozent auf 955,50 EUR), SAP SE (-0,90 Prozent auf 182,36 EUR), BP (-0,67 Prozent auf 5,60 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,62 Prozent auf 510,80 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die National Grid-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 732 983 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 586,837 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,45 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at