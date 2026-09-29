ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 29.09.2026 09:28:52

Optimismus in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Optimismus in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Aktueller Marktbericht zum STOXX 50.

Um 09:12 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,44 Prozent auf 5 381,23 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,018 Prozent höher bei 5 358,87 Punkten, nach 5 357,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5 358,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 387,08 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Stand von 5 476,04 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 360,10 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 609,71 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,55 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit AstraZeneca (+ 1,83 Prozent auf 127,20 GBP), Rio Tinto (+ 1,49 Prozent auf 71,64 GBP), GSK (+ 1,45 Prozent auf 18,87 GBP), Richemont (+ 1,39 Prozent auf 174,65 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,38 Prozent auf 80,88 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen National Grid (-1,77 Prozent auf 11,08 GBP), Rheinmetall (-1,12 Prozent auf 955,50 EUR), SAP SE (-0,90 Prozent auf 182,36 EUR), BP (-0,67 Prozent auf 5,60 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,62 Prozent auf 510,80 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die National Grid-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 732 983 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 586,837 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,45 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

mehr Analysen
22.09.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 SAP Neutral UBS AG
26.08.26 SAP Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 85,80 1,32% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 592,60 2,31% ASML NV
AstraZeneca PLC 148,45 1,68% AstraZeneca PLC
BP plc (British Petrol) 6,48 -0,11% BP plc (British Petrol)
GSK PLC Registered Shs 22,16 1,60% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,81 0,77% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 507,20 -1,28% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
National Grid plc 13,09 -1,28% National Grid plc
Novartis AG 128,78 -0,39% Novartis AG
Rheinmetall AG 950,30 -1,93% Rheinmetall AG
Richemont 185,75 1,61% Richemont
Rio Tinto plc 83,20 0,71% Rio Tinto plc
SAP SE 184,54 0,56% SAP SE

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 390,21 0,60%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Anleihenrenditen im Fokus: ATX mit Minus -- DAX-Anleger verhalten optimistisch -- Börsen in Asien mehrheitlich tiefer
Der ATX zeigt sich etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Anleger in Asien sind mehrheitlich in Verkauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen