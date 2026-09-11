Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|STOXX 50-Performance
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11.09.2026 15:58:32
Optimismus in Europa: STOXX 50 klettert
Um 15:42 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,93 Prozent auf 5 349,67 Punkte zu. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,217 Prozent auf 5 311,74 Punkte an der Kurstafel, nach 5 300,23 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 360,87 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 311,74 Zählern.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,40 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 548,17 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.06.2026, den Wert von 5 195,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, stand der STOXX 50 bei 4 577,67 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,92 Prozent aufwärts. Bei 5 572,96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 2,67 Prozent auf 265,00 EUR), Siemens Energy (+ 2,39 Prozent auf 144,18 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,13 Prozent auf 6,82 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,01 Prozent auf 28,44 EUR) und Richemont (+ 1,88 Prozent auf 176,15 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2,65 Prozent auf 989,50 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,88 Prozent auf 83,52 GBP), RELX (-1,52 Prozent auf 24,56 GBP), SAP SE (-0,30 Prozent auf 177,28 EUR) und BP (+ 0,01 Prozent auf 5,65 GBP).
Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 9 494 005 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 577,202 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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