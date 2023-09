Optimismus in Europa: STOXX 50 legt letztendlich zu

Am Donnerstag notierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,39 Prozent höher bei 3 915,84 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,037 Prozent fester bei 3 902,19 Punkten, nach 3 900,75 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 3 917,03 Punkte, das Tagestief hingegen 3 882,93 Zähler.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,638 Prozent. Vor einem Monat, am 28.08.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 956,11 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.06.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 959,22 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 28.09.2022, bei 3 347,70 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 6,25 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rio Tinto (+ 2,21 Prozent auf 51,86 GBP), Glencore (+ 1,64 Prozent auf 4,61 GBP), UBS (+ 1,39 Prozent auf 22,65 CHF), Novartis (+ 1,35 Prozent auf 93,71 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,20 Prozent auf 32,92 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen BAT (-2,06 Prozent auf 25,71 GBP), Enel (-1,85 Prozent auf 5,78 EUR), National Grid (-1,67 Prozent auf 9,66 GBP), GSK (-1,62 Prozent auf 14,94 GBP) und AstraZeneca (-1,01 Prozent auf 110,06 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23 573 482 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 351,085 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

In diesem Jahr hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Glencore-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

