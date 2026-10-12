Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Kursentwicklung
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12.10.2026 12:26:45
Optimismus in Europa: STOXX 50 liegt mittags im Plus
Um 12:09 Uhr erhöht sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,46 Prozent auf 5 329,85 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,143 Prozent auf 5 312,79 Punkte an der Kurstafel, nach 5 305,21 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 5 343,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 312,79 Punkten erreichte.
STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 5 332,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 374,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Stand von 4 701,04 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,52 Prozent aufwärts. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell HSBC (+ 1,89 Prozent auf 14,22 GBP), Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 147,88 EUR), Rheinmetall (+ 1,36 Prozent auf 951,90 EUR), Barclays (+ 1,18 Prozent auf 4,35 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,15 Prozent auf 87,94 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen BP (-0,39 Prozent auf 5,84 GBP), Richemont (-0,21 Prozent auf 169,95 CHF), Deutsche Telekom (-0,20 Prozent auf 24,65 EUR), Nestlé (-0,08 Prozent auf 75,98 CHF) und Rio Tinto (-0,04 Prozent auf 71,23 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 725 337 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 617,285 Mrd. Euro heraus.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die BP-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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