Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 12.10.2026 12:26:45

Optimismus in Europa: STOXX 50 liegt mittags im Plus

Optimismus in Europa: STOXX 50 liegt mittags im Plus

Der STOXX 50 performt am ersten Tag der Woche positiv.

Um 12:09 Uhr erhöht sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,46 Prozent auf 5 329,85 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,143 Prozent auf 5 312,79 Punkte an der Kurstafel, nach 5 305,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 5 343,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 312,79 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 5 332,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 374,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Stand von 4 701,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,52 Prozent aufwärts. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell HSBC (+ 1,89 Prozent auf 14,22 GBP), Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 147,88 EUR), Rheinmetall (+ 1,36 Prozent auf 951,90 EUR), Barclays (+ 1,18 Prozent auf 4,35 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,15 Prozent auf 87,94 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen BP (-0,39 Prozent auf 5,84 GBP), Richemont (-0,21 Prozent auf 169,95 CHF), Deutsche Telekom (-0,20 Prozent auf 24,65 EUR), Nestlé (-0,08 Prozent auf 75,98 CHF) und Rio Tinto (-0,04 Prozent auf 71,23 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 725 337 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 617,285 Mrd. Euro heraus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die BP-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im STOXX 50
Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

mehr Analysen
30.09.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Intesa Sanpaolo Kaufen DZ BANK
30.07.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 598,20 0,41% ASML NV
Barclays plc 5,17 1,33% Barclays plc
BP plc (British Petrol) 6,97 1,69% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 24,71 0,12% Deutsche Telekom AG
HSBC Holdings plc 16,93 2,62% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,18 0,44% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 104,55 2,50% London Stock Exchange (LSE)
Nestlé SA (Nestle) 81,52 -0,17% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 128,46 0,48% Novartis AG
Rheinmetall AG 957,00 2,40% Rheinmetall AG
Richemont 183,05 -0,08% Richemont
Rio Tinto plc 84,54 0,28% Rio Tinto plc
Siemens Energy AG 147,62 1,75% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 335,98 0,58%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich fester -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen