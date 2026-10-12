Optimismus in Europa: STOXX 50 liegt mittags im Plus

Um 12:09 Uhr erhöht sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,46 Prozent auf 5 329,85 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,143 Prozent auf 5 312,79 Punkte an der Kurstafel, nach 5 305,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 5 343,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 312,79 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 5 332,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 374,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Stand von 4 701,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,52 Prozent aufwärts. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell HSBC (+ 1,89 Prozent auf 14,22 GBP), Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 147,88 EUR), Rheinmetall (+ 1,36 Prozent auf 951,90 EUR), Barclays (+ 1,18 Prozent auf 4,35 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,15 Prozent auf 87,94 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen BP (-0,39 Prozent auf 5,84 GBP), Richemont (-0,21 Prozent auf 169,95 CHF), Deutsche Telekom (-0,20 Prozent auf 24,65 EUR), Nestlé (-0,08 Prozent auf 75,98 CHF) und Rio Tinto (-0,04 Prozent auf 71,23 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 725 337 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 617,285 Mrd. Euro heraus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die BP-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at