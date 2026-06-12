Optimismus in Europa: STOXX 50 mittags auf grünem Terrain

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 1,59 Prozent höher bei 5 277,78 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,457 Prozent stärker bei 5 219,10 Punkten in den Handel, nach 5 195,38 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5 298,22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 219,10 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1,92 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 12.05.2026, einen Wert von 5 035,66 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, wurde der STOXX 50 mit 4 992,56 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 562,50 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6,47 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rolls-Royce (+ 5,14 Prozent auf 13,17 GBP), Airbus SE (+ 4,08 Prozent auf 182,48 EUR), Richemont (+ 4,00) Prozent auf 180,60 CHF), HSBC (+ 3,69 Prozent auf 13,71 GBP) und Siemens (+ 3,58 Prozent auf 267,75 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen BP (-4,91 Prozent auf 5,19 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-3,54 Prozent auf 31,60 GBP), Rheinmetall (-0,49 Prozent auf 1 214,00 EUR), BAT (-0,44 Prozent auf 45,64 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,43 Prozent auf 88,12 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 744 135 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 580,902 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 8,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,68 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at