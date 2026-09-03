AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|STOXX 50-Performance
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03.09.2026 09:28:52
Optimismus in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus
Um 09:12 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,03 Prozent auf 5 410,73 Punkte zu. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,019 Prozent auf 5 408,29 Punkte an der Kurstafel, nach 5 409,30 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 414,51 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 408,29 Zählern.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,08 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 467,90 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 03.06.2026, den Wert von 5 152,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, stand der STOXX 50 bei 4 548,44 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,15 Prozent aufwärts. Bei 5 572,96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 1,09 Prozent auf 28,76 EUR), AstraZeneca (+ 0,94 Prozent auf 120,88 GBP), GSK (+ 0,86 Prozent auf 18,78 GBP), SAP SE (+ 0,82 Prozent auf 182,92 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,73 Prozent auf 527,00 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Richemont (-2,00 Prozent auf 185,75 CHF), Airbus SE (-0,86 Prozent auf 195,24 EUR), Nestlé (-0,79 Prozent auf 78,01 CHF), BP (-0,72 Prozent auf 5,39 GBP) und Rheinmetall (-0,51 Prozent auf 1 084,80 EUR).
Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien
Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 899 576 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 553,229 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|196,58
|-0,08%
|ASML NV
|1 411,00
|-2,88%
|AstraZeneca PLC
|141,60
|1,61%
|BP plc (British Petrol)
|6,26
|-1,12%
|Deutsche Telekom AG
|28,88
|-0,93%
|GSK PLC Registered Shs
|21,85
|0,18%
|HSBC Holdings plc
|18,11
|0,56%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,74
|0,43%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|528,60
|1,15%
|Nestlé SA (Nestle)
|82,69
|-0,61%
|Rheinmetall AG
|1 070,80
|-1,98%
|Richemont
|195,45
|-2,86%
|SAP SE
|185,72
|2,60%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 423,01
|0,25%
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