AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50-Performance 03.09.2026 09:28:52

Optimismus in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus

Optimismus in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus

So bewegt sich der STOXX 50 am Donnerstag.

Um 09:12 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,03 Prozent auf 5 410,73 Punkte zu. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,019 Prozent auf 5 408,29 Punkte an der Kurstafel, nach 5 409,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 414,51 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 408,29 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,08 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 467,90 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 03.06.2026, den Wert von 5 152,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, stand der STOXX 50 bei 4 548,44 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,15 Prozent aufwärts. Bei 5 572,96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 1,09 Prozent auf 28,76 EUR), AstraZeneca (+ 0,94 Prozent auf 120,88 GBP), GSK (+ 0,86 Prozent auf 18,78 GBP), SAP SE (+ 0,82 Prozent auf 182,92 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,73 Prozent auf 527,00 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Richemont (-2,00 Prozent auf 185,75 CHF), Airbus SE (-0,86 Prozent auf 195,24 EUR), Nestlé (-0,79 Prozent auf 78,01 CHF), BP (-0,72 Prozent auf 5,39 GBP) und Rheinmetall (-0,51 Prozent auf 1 084,80 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 899 576 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 553,229 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im STOXX 50
Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

mehr Nachrichten

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

mehr Analysen
04.08.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Intesa Sanpaolo Kaufen DZ BANK
30.07.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 196,58 -0,08% Airbus SE
ASML NV 1 411,00 -2,88% ASML NV
AstraZeneca PLC 141,60 1,61% AstraZeneca PLC
BP plc (British Petrol) 6,26 -1,12% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 28,88 -0,93% Deutsche Telekom AG
GSK PLC Registered Shs 21,85 0,18% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 18,11 0,56% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,74 0,43% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 528,60 1,15% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nestlé SA (Nestle) 82,69 -0,61% Nestlé SA (Nestle)
Rheinmetall AG 1 070,80 -1,98% Rheinmetall AG
Richemont 195,45 -2,86% Richemont
SAP SE 185,72 2,60% SAP SE

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 423,01 0,25%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:47 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street werden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen