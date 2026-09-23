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STOXX 50-Marktbericht 23.09.2026 09:28:54

Optimismus in Europa: STOXX 50 steigt zum Handelsstart

Optimismus in Europa: STOXX 50 steigt zum Handelsstart

Wie bereits am Vortag richtet sich der STOXX 50 auch am Mittwochmorgen in der Gewinnzone ein.

Am Mittwoch verbucht der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 0,42 Prozent auf 5 383,67 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,109 Prozent auf 5 366,95 Punkte an der Kurstafel, nach 5 361,12 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 392,63 Punkte, das Tagestief hingegen 5 366,95 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,37 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 489,17 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 324,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 599,90 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,60 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 2,04 Prozent auf 186,04 EUR), Rheinmetall (+ 1,73 Prozent auf 1 008,60 EUR), Rolls-Royce (+ 1,27 Prozent auf 15,01 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,23 Prozent auf 82,54 GBP) und HSBC (+ 0,83 Prozent auf 15,22 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen GSK (-0,92 Prozent auf 18,89 GBP), Allianz (-0,72 Prozent auf 427,10 EUR), Deutsche Telekom (-0,52 Prozent auf 26,97 EUR), UBS (-0,40 Prozent auf 40,17 CHF) und UniCredit (-0,32 Prozent auf 83,57 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 2 130 082 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 570,958 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die BP-Aktie weist mit 6,49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,61 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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