Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Kursentwicklung im Fokus
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17.03.2026 17:59:01
Optimismus in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge
Am Dienstag tendierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,52 Prozent fester bei 5 022,54 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,007 Prozent auf 4 996,38 Punkte an der Kurstafel, nach 4 996,73 Punkten am Vortag.
Bei 5 044,58 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 988,25 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 179,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.12.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 819,00 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 17.03.2025, einen Stand von 4 682,30 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,32 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 863,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Enel (+ 2,73 Prozent auf 9,94 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,48 Prozent auf 553,40 EUR), BP (+ 2,15 Prozent auf 5,52 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 2,12 Prozent auf 5,21 EUR) und RELX (+ 1,98 Prozent auf 26,32 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil GSK (-0,64 Prozent auf 20,13 GBP), BAT (-0,61 Prozent auf 45,44 GBP), Richemont (-0,58 Prozent auf 137,10 CHF), Siemens (-0,52 Prozent auf 219,15 EUR) und Unilever (-0,02 Prozent auf 48,80 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 43 724 188 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 461,500 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Im STOXX 50 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,61 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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