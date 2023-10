Optimismus in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich fester

Zum Handelsschluss stand im STOXX-Handel ein Plus von 0,47 Prozent auf 3 861,72 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,021 Prozent auf 3 842,86 Punkte an der Kurstafel, nach 3 843,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 832,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 867,82 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.09.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 926,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.07.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 009,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.10.2022, lag der STOXX 50 bei 3 488,77 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 4,78 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,11 Prozent auf 382,50 EUR), Rio Tinto (+ 1,92 Prozent auf 51,57 GBP), Zurich Insurance (+ 1,52 Prozent auf 426,40 CHF), Deutsche Telekom (+ 1,34 Prozent auf 20,49 EUR) und Glencore (+ 1,21 Prozent auf 4,40 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Reckitt Benckiser (-4,02 Prozent auf 56,78 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,96 Prozent auf 36,78 EUR), Richemont (-0,93 Prozent auf 107,00 CHF), BASF (-0,89 Prozent auf 40,59 EUR) und Enel (-0,83 Prozent auf 5,73 EUR) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 15 364 258 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 408,697 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,72 erwartet. Mit 9,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at