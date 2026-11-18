Um 09:12 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,01 Prozent fester bei 5 401,50 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,076 Prozent stärker bei 5 404,80 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 400,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 406,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 399,11 Punkten erreichte.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 2,25 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 404,24 Punkte taxiert. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 18.08.2026, einen Stand von 5 471,06 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 18.11.2025, mit 4 714,79 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,96 Prozent aufwärts. Bei 5 572,96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,45 Prozent auf 128,06 EUR), RELX (+ 0,80 Prozent auf 30,08 GBP), Richemont (+ 0,61 Prozent auf 174,00 CHF), Novartis (+ 0,38 Prozent auf 133,78 CHF) und Airbus SE (+ 0,37 Prozent auf 201,80 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Rio Tinto (-2,57 Prozent auf 58,97 GBP), Barclays (-0,85 Prozent auf 4,13 GBP), BP (-0,72 Prozent auf 5,64 GBP), HSBC (-0,72 Prozent auf 13,10 GBP) und Rheinmetall (-0,70 Prozent auf 755,60 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 800 591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 503,587 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,10 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at