Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen

Am Mittwoch tendierte der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,73 Prozent stärker bei 5 072,46 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,216 Prozent auf 5 046,52 Punkte an der Kurstafel, nach 5 035,66 Punkten am Vortag.

Bei 5 033,13 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 083,24 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,018 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.04.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 096,84 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 146,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 510,14 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,33 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 4,58 Prozent auf 177,24 EUR), Rio Tinto (+ 4,44 Prozent auf 82,72 GBP), Zurich Insurance (+ 4,07 Prozent auf 563,00 CHF), UBS (+ 3,87 Prozent auf 36,22 CHF) und BAT (+ 3,73 Prozent auf 48,07 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen RELX (-4,97 Prozent auf 23,33 GBP), SAP SE (-4,31 Prozent auf 136,26 EUR), Rheinmetall (-3,48 Prozent auf 1 121,60 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2,37 Prozent auf 91,26 GBP) und Intesa Sanpaolo (-1,80 Prozent auf 5,71 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 15 704 119 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 503,202 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

In diesem Jahr präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at