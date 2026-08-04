Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,70 Prozent höher bei 5 506,28 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,342 Prozent auf 5 486,61 Punkte an der Kurstafel, nach 5 467,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 486,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 511,56 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 5 479,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 006,80 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 04.08.2025, einen Stand von 4 420,16 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,08 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 521,29 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,65 Prozent auf 152,92 EUR), Rheinmetall (+ 2,33 Prozent auf 1 202,40 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,20 Prozent auf 81,84 CHF), Rio Tinto (+ 2,14 Prozent auf 72,41 GBP) und AstraZeneca (+ 1,81 Prozent auf 117,08 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Richemont (-0,69 Prozent auf 193,05 CHF), Unilever (-0,68 Prozent auf 47,38 GBP), SAP SE (-0,66 Prozent auf 163,56 EUR), Nestlé (-0,43 Prozent auf 80,42 CHF) und Zurich Insurance (-0,26 Prozent auf 613,80 CHF).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 120 733 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 552,766 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,98 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at