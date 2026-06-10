Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|STOXX 50-Performance im Fokus
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10.06.2026 09:29:00
Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Plus
Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,18 Prozent stärker bei 5 165,43 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,006 Prozent tiefer bei 5 155,82 Punkten in den Handel, nach 5 156,13 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 153,20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 165,43 Punkten erreichte.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0,251 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 070,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 061,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 586,47 Punkten berechnet.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 4,20 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 3,31 Prozent auf 72,42 EUR), Nestlé (+ 1,58 Prozent auf 78,96 CHF), Rolls-Royce (+ 1,44 Prozent auf 12,43 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,30 Prozent auf 28,14 EUR) und Unilever (+ 1,23 Prozent auf 43,37 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen SAP SE (-2,25 Prozent auf 151,22 EUR), HSBC (-1,92 Prozent auf 12,86 GBP), UBS (-1,34 Prozent auf 37,41 CHF), Intesa Sanpaolo (-0,32 Prozent auf 5,68 EUR) und RELX (-0,31 Prozent auf 25,94 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 1 407 177 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 583,754 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,99 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,63 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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