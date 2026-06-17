Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Kursentwicklung im Fokus
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17.06.2026 09:28:59
Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Kursplus
Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,12 Prozent fester bei 5 327,30 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,003 Prozent tiefer bei 5 320,52 Punkten, nach 5 320,67 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 319,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 328,13 Punkten lag.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,224 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 047,28 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 024,06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 490,76 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,47 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 351,84 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rolls-Royce (+ 1,74 Prozent auf 14,17 GBP), UniCredit (+ 1,14 Prozent auf 78,62 EUR), Rheinmetall (+ 0,93 Prozent auf 1 156,20 EUR), RELX (+ 0,91 Prozent auf 24,42 GBP) und Airbus SE (+ 0,79 Prozent auf 186,78 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Telekom (-1,48 Prozent auf 27,24 EUR), National Grid (-1,33 Prozent auf 12,08 GBP), BP (-1,29 Prozent auf 5,07 GBP), Rio Tinto (-1,28 Prozent auf 77,91 GBP) und BAT (-1,16 Prozent auf 45,35 GBP).
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 186 366 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 625,225 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,53 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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