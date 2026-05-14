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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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STOXX 50-Performance im Fokus 14.05.2026 09:28:24

Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain

Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain

Das macht der STOXX 50 morgens.

Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX 0,37 Prozent höher bei 5 101,19 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,145 Prozent fester bei 5 089,71 Punkten, nach 5 082,32 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 089,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 107,40 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 0,585 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 14.04.2026, den Wert von 5 143,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 5 146,66 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 14.05.2025, den Stand von 4 495,56 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,91 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,84 Prozent auf 1 153,40 EUR), Siemens (+ 2,01 Prozent auf 272,15 EUR), BAT (+ 1,46 Prozent auf 48,77 GBP), National Grid (+ 1,22 Prozent auf 12,92 GBP) und Siemens Energy (+ 1,13 Prozent auf 179,24 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BP (-1,08 Prozent auf 5,38 GBP), Rio Tinto (-0,54 Prozent auf 82,27 GBP), GSK (-0,40 Prozent auf 18,79 GBP), Unilever (-0,28 Prozent auf 42,23 GBP) und HSBC (-0,18 Prozent auf 13,37 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 586 534 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 487,862 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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