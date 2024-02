Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels im Aufwind

Der STOXX 50 hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Dienstag notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,54 Prozent stärker bei 4 239,24 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,216 Prozent auf 4 225,68 Punkte an der Kurstafel, nach 4 216,57 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 225,68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 243,77 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, bei 4 097,42 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 06.11.2023, bei 3 877,54 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 06.02.2023, einen Stand von 3 856,40 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3,60 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 243,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 5,85 Prozent auf 4,81 GBP), HSBC (+ 1,60 Prozent auf 6,30 GBP), Rio Tinto (+ 1,46 Prozent auf 54,27 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,32 Prozent auf 58,42 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,99 Prozent auf 398,60 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen UBS (-2,49 Prozent auf 25,06 CHF), Bayer (-2,26 Prozent auf 27,95 EUR), BAT (-0,19 Prozent auf 23,74 GBP), Deutsche Telekom (-0,09 Prozent auf 22,58 EUR) und Roche (-0,07 Prozent auf 230,35 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 329 076 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 467,062 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Im STOXX 50 präsentiert die Bayer-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,34 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

