Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels in Grün

Der STOXX 50 bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,60 Prozent auf 3 985,99 Punkte an. Zuvor ging der STOXX 50 0,110 Prozent fester bei 3 966,49 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 962,14 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 3 986,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 966,49 Punkten lag.

STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 2,49 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 12.09.2023, bei 3 964,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.07.2023, lag der STOXX 50 bei 3 935,50 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.10.2022, den Wert von 3 344,87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 8,15 Prozent aufwärts. Bei 4 089,95 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 2,31 Prozent auf 5,32 GBP), Rio Tinto (+ 1,40 Prozent auf 51,26 GBP), Glencore (+ 1,34 Prozent auf 4,68 GBP), Diageo (+ 1,02 Prozent auf 31,29 GBP) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,81 Prozent auf 39,36 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Novartis (-0,55 Prozent auf 89,19 CHF), Zurich Insurance (-0,21 Prozent auf 426,50 CHF), Nestlé (-0,19 Prozent auf 104,96 CHF), Bayer (-0,18 Prozent auf 44,78 EUR) und National Grid (-0,14 Prozent auf 9,67 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 195 510 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 389,889 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,99 zu Buche schlagen. Die Glencore-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at