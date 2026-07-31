Enel Aktie

Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50-Performance 31.07.2026 09:28:47

Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen

Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen

Der STOXX 50 bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,87 Prozent höher bei 5 506,79 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,163 Prozent stärker bei 5 468,29 Punkten in den Handel, nach 5 459,40 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5 508,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 462,60 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1,34 Prozent. Der STOXX 50 stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 5 415,93 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 072,37 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 468,34 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11,09 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 508,25 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,48 Prozent auf 151,24 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,64 Prozent auf 80,74 CHF), UBS (+ 1,69) Prozent auf 43,34 CHF), Rio Tinto (+ 1,23 Prozent auf 72,24 GBP) und Roche (+ 1,16 Prozent auf 357,50 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Enel (-1,69 Prozent auf 9,70 EUR), RELX (-1,31 Prozent auf 26,40 GBP), Unilever (-1,26 Prozent auf 47,89 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,91 Prozent auf 85,28 GBP) und Deutsche Telekom (-0,66 Prozent auf 26,92 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 209 391 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 525,016 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Enel S.p.A.

mehr Nachrichten