Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen

Der STOXX 50 bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,87 Prozent höher bei 5 506,79 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,163 Prozent stärker bei 5 468,29 Punkten in den Handel, nach 5 459,40 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5 508,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 462,60 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1,34 Prozent. Der STOXX 50 stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 5 415,93 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 072,37 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 468,34 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11,09 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 508,25 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,48 Prozent auf 151,24 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,64 Prozent auf 80,74 CHF), UBS (+ 1,69) Prozent auf 43,34 CHF), Rio Tinto (+ 1,23 Prozent auf 72,24 GBP) und Roche (+ 1,16 Prozent auf 357,50 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Enel (-1,69 Prozent auf 9,70 EUR), RELX (-1,31 Prozent auf 26,40 GBP), Unilever (-1,26 Prozent auf 47,89 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,91 Prozent auf 85,28 GBP) und Deutsche Telekom (-0,66 Prozent auf 26,92 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 209 391 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 525,016 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at