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Index-Performance im Fokus 16.11.2026 09:28:36

Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone

Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den STOXX 50 auch am Morgen aufwärts.

Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,13 Prozent auf 5 529,84 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,060 Prozent auf 5 525,93 Punkte an der Kurstafel, nach 5 522,60 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 522,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 530,69 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, lag der STOXX 50 bei 5 404,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 504,99 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 806,29 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 11,55 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 1,52 Prozent auf 777,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,28 Prozent auf 26,94 EUR), Novartis (+ 1,13 Prozent auf 135,58 CHF), RELX (+ 1,01 Prozent auf 31,00 GBP) und BAT (+ 0,97 Prozent auf 47,01 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Siemens (-1,70 Prozent auf 274,65 EUR), Rio Tinto (-1,64 Prozent auf 61,93 GBP), Siemens Energy (-1,08 Prozent auf 129,86 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,43 Prozent auf 69,66 CHF) und UniCredit (-0,20 Prozent auf 83,56 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 632 968 Aktien gehandelt. Mit 515,998 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Die BP-Aktie weist mit 5,23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Mit 6,99 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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ASML NV 1 310,00 -3,38% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 56,46 1,62% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,85 -0,62% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 26,98 2,08% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,29 -0,08% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 147,06 1,09% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 36,88 0,55% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 788,90 2,90% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 74,61 -0,86% Rio Tinto plc
Siemens AG 271,60 -2,79% Siemens AG
Siemens Energy AG 129,56 -1,57% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 83,49 -0,42% UniCredit S.p.A.

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