Stoxx Europe 50
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|Index-Performance im Fokus
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16.11.2026 09:28:36
Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone
Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,13 Prozent auf 5 529,84 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,060 Prozent auf 5 525,93 Punkte an der Kurstafel, nach 5 522,60 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 522,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 530,69 Einheiten.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, lag der STOXX 50 bei 5 404,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 504,99 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 806,29 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 11,55 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 1,52 Prozent auf 777,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,28 Prozent auf 26,94 EUR), Novartis (+ 1,13 Prozent auf 135,58 CHF), RELX (+ 1,01 Prozent auf 31,00 GBP) und BAT (+ 0,97 Prozent auf 47,01 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Siemens (-1,70 Prozent auf 274,65 EUR), Rio Tinto (-1,64 Prozent auf 61,93 GBP), Siemens Energy (-1,08 Prozent auf 129,86 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,43 Prozent auf 69,66 CHF) und UniCredit (-0,20 Prozent auf 83,56 EUR).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 632 968 Aktien gehandelt. Mit 515,998 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte
Die BP-Aktie weist mit 5,23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Mit 6,99 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|75,24
|-0,76%
|ASML NV
|1 310,00
|-3,38%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|56,46
|1,62%
|BP plc (British Petrol)
|6,85
|-0,62%
|Deutsche Telekom AG
|26,98
|2,08%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,29
|-0,08%
|Novartis AG
|147,06
|1,09%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|36,88
|0,55%
|Rheinmetall AG
|788,90
|2,90%
|Rio Tinto plc
|74,61
|-0,86%
|Siemens AG
|271,60
|-2,79%
|Siemens Energy AG
|129,56
|-1,57%
|UniCredit S.p.A.
|83,49
|-0,42%
Indizes in diesem Artikel
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