Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start freundlich

Der STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Montagmorgen fort.

Um 09:11 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,21 Prozent auf 5 381,54 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 5 370,72 Punkte an der Kurstafel, nach 5 370,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 382,32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 363,60 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 305,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 5 527,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der STOXX 50 4 707,56 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,56 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 4,36 Prozent auf 80,36 EUR), SAP SE (+ 1,71 Prozent auf 214,35 EUR), Rio Tinto (+ 1,43 Prozent auf 63,71 GBP), Enel (+ 1,13 Prozent auf 9,71 EUR) und Roche (+ 0,90 Prozent auf 393,80 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Richemont (-2,00 Prozent auf 166,25 CHF), Rheinmetall (-1,94 Prozent auf 796,90 EUR), Deutsche Telekom (-0,85 Prozent auf 25,69 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,61 Prozent auf 6,16 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,51 Prozent auf 37,04 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 737 321 Aktien gehandelt. Mit 494,723 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at