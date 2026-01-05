Optimismus in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im LUS-DAX

Um 15:57 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,93 Prozent stärker bei 24 763,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 822,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 615,50 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 05.12.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 038,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 24 379,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 19 894,00 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 8,27 Prozent auf 1 734,50 EUR), Siemens Energy (+ 4,68 Prozent auf 128,55 EUR), Infineon (+ 4,42 Prozent auf 39,96 EUR), Airbus SE (+ 3,19 Prozent auf 210,40 EUR) und Scout24 (+ 1,66 Prozent auf 85,80 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Volkswagen (VW) vz (-2,49 Prozent auf 103,80 EUR), BASF (-2,14 Prozent auf 43,82 EUR), Symrise (-2,14 Prozent auf 66,90 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,07 Prozent auf 60,65 EUR) und BMW (-1,99 Prozent auf 94,40 EUR) unter Druck.

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2 341 267 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 229,938 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,91 Prozent.

