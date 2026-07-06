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DAX-Entwicklung 06.07.2026 17:58:48

Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Handelsende steigen

Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Handelsende steigen

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der DAX erhöhte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,21 Prozent auf 25 832,52 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,151 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,126 Prozent auf 25 811,90 Punkte an der Kurstafel, nach 25 779,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 698,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 900,10 Punkten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der DAX einen Stand von 24 759,05 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 23 168,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, den Wert von 23 787,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,27 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25 900,10 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 3,35 Prozent auf 1 130,00 EUR), Fresenius SE (+ 1,81 Prozent auf 43,20 EUR), Deutsche Börse (+ 1,76 Prozent auf 254,20 EUR), Airbus SE (+ 1,60 Prozent auf 209,45 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,46 Prozent auf 32,30 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Bayer (-4,09 Prozent auf 51,18 EUR), Continental (-2,16 Prozent auf 74,34 EUR), Merck (-1,96 Prozent auf 142,80 EUR), Symrise (-1,77 Prozent auf 89,74 EUR) und QIAGEN (-1,59 Prozent auf 34,08 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6 060 814 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 216,559 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Continental AG 74,32 -1,90% Continental AG
Deutsche Bank AG 32,30 1,78% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 253,90 1,72% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 25,47 1,23% Deutsche Telekom AG
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 43,08 1,77% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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Rheinmetall AG 1 130,40 3,29% Rheinmetall AG
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