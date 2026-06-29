Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Start des Montagshandels steigen

Am Montag notiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,15 Prozent fester bei 24 709,14 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,064 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,215 Prozent auf 24 724,34 Punkte an der Kurstafel, nach 24 671,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 688,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 725,81 Punkten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 29.05.2026, stand der DAX noch bei 25 104,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 22 300,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Wert von 24 033,22 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,692 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 2,45 Prozent auf 80,22 EUR), Zalando (+ 1,85 Prozent auf 25,38 EUR), RWE (+ 1,81 Prozent auf 55,04 EUR), Rheinmetall (+ 1,52 Prozent auf 961,00 EUR) und SAP SE (+ 1,33 Prozent auf 136,94 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Volkswagen (VW) vz (-1,72 Prozent auf 73,00 EUR), BMW (-1,15 Prozent auf 58,38 EUR), Continental (-1,08 Prozent auf 71,74 EUR), adidas (-0,88 Prozent auf 180,10 EUR) und Vonovia SE (-0,79 Prozent auf 21,39 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 193 409 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 203,906 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at