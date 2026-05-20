Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels steigen

Machte sich der LUS-DAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,32 Prozent höher bei 24 407,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 249,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 24 410,00 Einheiten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 490,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 236,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 034,00 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,647 Prozent zurück. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. 21 861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 1,69 Prozent auf 170,54 EUR), Infineon (+ 1,53 Prozent auf 65,63 EUR), Brenntag SE (+ 1,00 Prozent auf 60,36 EUR), Rheinmetall (+ 0,88 Prozent auf 1 217,60 EUR) und Siemens (+ 0,70 Prozent auf 258,60 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Scout24 (-1,64 Prozent auf 72,00 EUR), Zalando (-1,47 Prozent auf 19,38 EUR), SAP SE (-1,37 Prozent auf 154,58 EUR), QIAGEN (-1,16 Prozent auf 29,43 EUR) und GEA (-1,08 Prozent auf 55,10 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 307 437 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 198,570 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,28 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at