Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|XETRA-Handel im Blick
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20.05.2026 09:28:45
Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels steigen
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,32 Prozent höher bei 24 407,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 249,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 24 410,00 Einheiten.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 490,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 236,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 034,00 Punkten.
Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,647 Prozent zurück. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. 21 861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 1,69 Prozent auf 170,54 EUR), Infineon (+ 1,53 Prozent auf 65,63 EUR), Brenntag SE (+ 1,00 Prozent auf 60,36 EUR), Rheinmetall (+ 0,88 Prozent auf 1 217,60 EUR) und Siemens (+ 0,70 Prozent auf 258,60 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Scout24 (-1,64 Prozent auf 72,00 EUR), Zalando (-1,47 Prozent auf 19,38 EUR), SAP SE (-1,37 Prozent auf 154,58 EUR), QIAGEN (-1,16 Prozent auf 29,43 EUR) und GEA (-1,08 Prozent auf 55,10 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 307 437 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 198,570 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,28 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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