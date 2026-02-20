SAP Aktie
Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX nachmittags steigen
Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,04 Prozent aufwärts auf 3 699,75 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 555,950 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,016 Prozent stärker bei 3 698,78 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 698,20 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 680,90 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 703,06 Punkten.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 1,11 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 20.01.2026, bei 3 646,83 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 20.11.2025, den Wert von 3 432,94 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 20.02.2025, bei 3 848,81 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,08 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nagarro SE (+ 3,15 Prozent auf 59,00 EUR), Sartorius vz (+ 1,73 Prozent auf 235,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,63 Prozent auf 50,00 EUR), Nemetschek SE (+ 1,44 Prozent auf 66,85 EUR) und ATOSS Software (+ 1,37 Prozent auf 81,20 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen 1&1 (-3,61 Prozent auf 22,70 EUR), AIXTRON SE (-2,30 Prozent auf 22,89 EUR), SMA Solar (-2,12 Prozent auf 32,36 EUR), Infineon (-1,95 Prozent auf 44,94 EUR) und Siltronic (-1,19 Prozent auf 53,75 EUR).
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 550 270 Aktien gehandelt. Mit 197,409 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 4,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 6,95 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
