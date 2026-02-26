Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Nachmittag steigen

Um 15:42 Uhr legt der DAX im XETRA-Handel um 0,51 Prozent auf 25 304,14 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,142 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,318 Prozent auf 25 095,86 Punkte an der Kurstafel, nach 25 175,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Donnerstag bei 25 318,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 088,49 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 0,756 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.01.2026, lag der DAX bei 24 933,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, lag der DAX noch bei 23 726,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, wies der DAX einen Stand von 22 794,11 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,12 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Punkten markiert.

DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell SAP SE (+ 3,43 Prozent auf 172,50 EUR), adidas (+ 3,06 Prozent auf 163,35 EUR), Deutsche Börse (+ 2,47 Prozent auf 224,00 EUR), Brenntag SE (+ 2,27 Prozent auf 53,18 EUR) und Siemens (+ 2,15 Prozent auf 249,35 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Heidelberg Materials (-5,75 Prozent auf 188,40 EUR), MTU Aero Engines (-1,94 Prozent auf 374,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,90 Prozent auf 33,02 EUR), Siemens Energy (-1,74 Prozent auf 166,45 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,70 Prozent auf 543,20 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 374 275 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 188,824 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentaldaten

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,38 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at