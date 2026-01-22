Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Kursverlauf
|
22.01.2026 12:26:54
Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX mittags steigen
Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,40 Prozent höher bei 24 904,19 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,122 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 1,29 Prozent stärker bei 24 877,63 Punkten, nach 24 560,98 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des DAX betrug 24 825,21 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 937,08 Zähler.
DAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn sank der DAX bereits um 0,145 Prozent. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 22.12.2025, bei 24 283,97 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 22.10.2025, den Stand von 24 151,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, wies der DAX einen Wert von 21 254,27 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,49 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 349,54 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 4,70 Prozent auf 43,01 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 4,64 Prozent auf 103,45 EUR), Deutsche Börse (+ 3,77 Prozent auf 217,20 EUR), Siemens Energy (+ 3,46 Prozent auf 137,60 EUR) und Heidelberg Materials (+ 3,36 Prozent auf 236,60 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-2,83 Prozent auf 1 801,00 EUR), SAP SE (-0,89 Prozent auf 189,34 EUR), Beiersdorf (+ 0,10 Prozent auf 98,70 EUR), Symrise (+ 0,30 Prozent auf 73,00 EUR) und Henkel vz (+ 0,53 Prozent auf 71,86 EUR).
Die teuersten Konzerne im DAX
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 138 481 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 220,886 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,37 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu Siemens Energy AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|151,80
|0,00%
|Beiersdorf AG
|98,76
|0,14%
|Deutsche Börse AG
|214,30
|0,14%
|Deutsche Telekom AG
|27,01
|0,07%
|Heidelberg Materials
|238,00
|-0,29%
|Henkel KGaA Vz.
|71,12
|-0,67%
|Infineon AG
|42,33
|0,25%
|Porsche Automobil Holding SE
|37,69
|0,21%
|Rheinmetall AG
|1 767,00
|0,17%
|SAP SE
|192,00
|-0,24%
|Siemens Energy AG
|138,20
|0,40%
|Symrise AG
|72,88
|0,33%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|104,65
|0,53%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 856,47
|1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.