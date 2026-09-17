Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|XETRA-Handel im Blick
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17.09.2026 17:58:48
Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsende steigen
Am Donnerstag ging es im DAX via XETRA letztendlich um 0,77 Prozent auf 25 733,26 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,117 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,563 Prozent fester bei 25 681,60 Punkten, nach 25 537,75 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 25 800,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 596,05 Einheiten.
DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0,920 Prozent. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 26 338,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, lag der DAX bei 24 934,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, lag der DAX bei 23 359,18 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,87 Prozent zu. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im DAX aktuell
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 3,79 Prozent auf 38,61 EUR), Siemens Energy (+ 3,41 Prozent auf 141,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,74 Prozent auf 81,04 EUR), Siemens (+ 2,34 Prozent auf 266,60 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,04 Prozent auf 345,70 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,57 Prozent auf 39,00 EUR), Heidelberg Materials (-2,44 Prozent auf 146,15 EUR), Deutsche Telekom (-1,87 Prozent auf 28,30 EUR), adidas (-1,56 Prozent auf 142,40 EUR) und Symrise (-1,49 Prozent auf 90,10 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im DAX
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 6 019 959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 215,928 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick
Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vonovia SE-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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